Mario Balotelli : «Ma plus grosse erreur a été…»

Dans une interview accordée à The Athletic, Mario Balotelli est revenu sur son choix de l’AC Milan après neuf ans à Manchester City, expliquant que c’était le plus grand regret de sa carrière.

«Je pense que c’est ma plus grande erreur d’avoir quitté City. Même si l’année où je suis parti, j’ai vraiment bien joué à Milan pendant un an et demi. Mais après ça, j’ai eu beaucoup de problèmes.

A présent, je suis plus âgé et je sais que je n’aurais pas dû quitter Manchester City à ce moment-là. Toutes ces années où j’ai vu City s’améliorer, s’améliorer et encore s’améliorer.

J’aurais pu être comme Sergio Agüero ici pendant des années. Si j’avais eu l’état d’esprit que j’ai à présent quand j’étais à City, j’aurais probablement gagné un Ballon d’Or. J’en suis sûr. Mais vous savez, lorsque vous grandissez, vous êtes plus mature».