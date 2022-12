Mariazel : la journaliste séduisante fait battre les cœurs des qataris avec son bikini hyper sexy

L’animatrice de télévision, Mariazel, a déclaré sur les réseaux sociaux que la police au Qatar lui avait dit qu’elle ne pouvait pas porter de bikini deux pièces sur la plage. Ils lui ont demandé de bien vouloir s’habiller. Elle est dans ce pays en raison de la Coupe du monde 2022.

Mariazel a parlé de l’expérience qu’elle a eue dans le pays arabe. Elle a assuré que la police était toujours gentille, elle ne pensait pas que c’était la meilleure, mais elle a dit que ce sont les règles du pays qu’elle visite et qu’elle doit respecter la loi.

Mariazel se promenait le long des plages de Simaisma Al-Khor, près de l’hôtel où elle séjourne. L’animatrice a parlé à travers son Instagram de ce qu’elle faisait à ce moment-là. Puis, pendant quelques minutes, elle a été interrompu dans sa conversation. Mariazel a été vue vêtue d’une robe noire apparue en maillot de bain deux pièces.

À la suite de cela, la police l’a interpellé sur son habillement. «Je n’ai pas enregistré pour le moment par respect pour les officiels, mais c’est la première fois et vous avez vu que j’ai pu marcher en short et que les touristes marchent comme ils veulent, surtout dans la zone où il y a plus Ambiance de championnat du monde, marchant à travers le Qatar».

«C’est étrange qu’ils viennent vous dire que vous ne pouvez pas porter de maillot de bain sur la plage. Étrange, mais c’est ainsi que sont les règles. Ce sont les règles et vous devez les respecter et aussi valoriser la liberté qui nous avons, au moins dans ce sens», a ajouté Mariazel.