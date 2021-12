Mariah Carey : la star s’enflamme totalement pour la chanteuse Beyoncé

La chanteuse de «All I Want for Christmas is You» a effectivement fait son éloge auprès de E! Online, expliquant : «J’adore Beyoncé et je l’admire tellement en tant qu’artiste. Pour ce qu’elle a fait pour le monde et tout le reste.»

Lorsqu’il lui a été demandé si elle participerait à une «Verzuz Battle» contre Beyoncé, Mariah a répondu : «Ce serait irrespectueux et je ne vais pas faire ça car c’est Noël.

Par ailleurs, Mariah a récemment expliqué pourquoi elle est si obsédée par Noël. La star a révélé que cette période de l’année l’aide effectivement à oublier les choses «déprimantes» qui lui sont arrivées par le passé.

Elle a expliqué à Entertainment Tonight : «Dans mon mémoire, je parle du fait que quand j’étais petite, ayant grandi sans argent et étant métisse, il y a des choses dont je n’ai même pas parlé à mes meilleurs amis. Quand j’ai évoqué Noël dans mon livre, j’ai pensé “Oh attends, je ne veux pas démoraliser les gens car tout ça est assez déprimant. Mais c’est pour cette raison que je suis toujours si investie chaque Noël, chaque année. Je veux juste que mes amis passent un très bon moment, et honnêtement, tout ça est un peu pour moi aussi.»