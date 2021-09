Mariage en route ? Travis Barker révèle qu’il veut rire avec Kourtney Kardashian pour le reste de sa vie

Britney Spears désapprouve et lance une vive critique de Netflix pour la première de ‘Britney vs. Spears’, documentaire sur le combat de sa tutelle contre son père.

Ce 28 septembre, le grand streaming, Netflix, a créé ‘Britney vs. Spears’, un documentaire qui raconte la lutte pour la tutelle de la princesse de la pop contre son père, Jamie Spears.

Tout au long du documentaire, l’interprète de «Baby One More Time» est appréciée dans ses pires moments alors qu’elle tentait d’obtenir sa liberté, une situation qui a fait sympathiser avec elle les fans, et pas si fans, de Britney.

Pourtant, la réception de l’audiovisuel par Britney n’a pas été celle que la plateforme attendait, tant l’artiste s’est servie de ses réseaux sociaux pour marquer sa désapprobation et lancer une vive critique des producteurs de Netflix.

Britney Spears désapprouve son documentaire Netflix : «Pourriez-vous être plus gentil ?»

À travers une vidéo publiée sur son compte Instagram officiel, Britney a qualifié le documentaire de «fou» et a demandé aux producteurs, et à la société en général, d’être «plus gentils» avec son cas.

«C’est vraiment dingue… J’ai vu un peu le dernier documentaire et je dois dire que je me suis gratté la tête une ou deux fois !!! J’essaye vraiment de me dissocier du drame ! Numéro un… c’est du passé ! Numéro deux… Pourriez-vous être plus gentil avec le dialogue ? «Britney a écrit, ajoutant sarcastiquement : «Numéro trois… Wow, ils ont utilisé les plus belles images de moi au monde !!! Que puis-je dire ? EFFORT de votre part…»

Britney pense que les documentaires sur sa vie sont «hypocrites»

Il convient de mentionner que ce n’est pas la première fois que Spears critique les documentaires qui ont été réalisés sur sa vie, car il y a quelques mois, Britney a partagé un message sur Instagram qualifiant ces productions d’«hypocrites» et d’«injustes».

«Tant de documentaires sur moi cette année avec les opinions d’autres personnes sur ma vie … que puis-je dire… ‘Je suis profondément flatté !!! Ces documentaires sont tellement hypocrites… critiquent les médias et ensuite font le idem», a- t-elle déclaré.