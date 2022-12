María Guardiola : la fille de Pep Guardiola envoie un message à Léo Messi

Gerard Piqué et Clara Chia sont tous en train de vivre leur relation et profitent de chaque minute. Les récentes vacances remplies de joie du couple à Prague surviennent des mois après que l’ancien footballeur et superstar colombienne Shakira a annoncé la fin de leur relation après 12 ans ensemble.

Piqué et Clara ont été capturés à l’extérieur de l’hôtel Marriott en train de se réchauffer dans les bras l’un de l’autre tout en profitant du voyage festif aux côtés du frère de Gérard Marc, et de sa femme, Maria Valls. Gérard et Clara ont gardé les choses décontractées pendant leurs vacances en République tchèque.

Le footballeur à la retraite de Barcelone portait un pull noir associé à une veste matelassée, un pantalon et une casquette de baseball noire. Alors que Clara portait également des couleurs similaires et se tenait au chaud dans un manteau, une paire de jeans et une écharpe.

Leur escapade survient également deux semaines après que Shakira et Gerard se sont réunis au tribunal le jeudi 1er décembre pour ratifier leur accord de garde d’enfants. L’ancien couple, qui ne s’est jamais marié, mais a eu deux fils et a vécu ensemble en famille pendant plus d’une décennie, aurait conclu un arrangement approprié au profit de Sasha et Milan.