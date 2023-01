Marcus Rashford, Cristiano avec sa méthode de récupération particulière

L’attaquant de United a utilisé une chambre de cryothérapie pour récupérer ses muscles, ce que son ancien coéquipier a déjà utilisé.

Manchester United a actuellement la gueule de bois après avoir remporté le match aller des demi-finales de la Coupe Carabao contre Nottingham Forest 0-3.

Une rencontre dans laquelle les «diables rouges» se sont imposés confortablement, et dans laquelle Marcus Rashford a une nouvelle fois montré qu’il était au top de sa forme.

L’attaquant anglais a ajouté l’un des trois buts de United, poursuivant ainsi sa séquence de buts, puisqu’il a également marqué contre Arsenal lors de la défaite atroce contre les hommes de Mikel Arteta, premiers de la Premier League.

Mais, en revenant avec Rashford, il a montré qu’il pouvait prendre des gallons, et à 25 ans, il semble être dans l’un de ses meilleurs moments, et c’est pourquoi il n’hésite pas à prendre soin de son corps avant, pendant et après les matchs en raison d’un calendrier chargé.

Pour ce faire, le footballeur a choisi d’utiliser une méthode un peu particulière pour récupérer après les matchs, subissant une séance de cryothérapie dans une chambre de glace, comme Marcus lui-même l’a partagé, révélant qu’il s’agit d’un instrument encombrant où l’Anglais entre, et avec un sorte de tissu qu’il ferme du pied au cou, pouvant ainsi laisser sa tête à l’extérieur de la machine.

Dans l’image que Rashford a partagée, vous pouvez également voir la température à laquelle le crack anglais soumet son corps, soit -113 ºC.

«Récupération» a été le seul mot que le joueur a utilisé pour décrire sa méthode avec laquelle il tente de réparer ses muscles face aux matchs suivants.

Cristiano et Ribéry l’ont déjà utilisé

C’est une chambre dans laquelle il est maintenu environ trois minutes et dans laquelle l’azote liquide fige le footballeur.

Ils assurent que la cryothérapie permet de vaincre les douleurs musculaires et réduit les gonflements, les inflammations et les entorses.

Ce n’est pas la première fois qu’un footballeur utilise cette machine, car Cristiano Ronaldo sait aussi ce que c’est que de l’utiliser, venant en installer une chez lui en 2013 après avoir entendu qu’elle fonctionnait pour l’ancien joueur du Bayern Franck Ribéry pour se faire plaisir.