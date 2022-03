Marco Verratti : «si tu veux vraiment insulter, insulte…»

Débutant face à la Macédoine du Nord, Marco Verratti a fini par être impliqué dans la grosse surprise des barrages pour les qualifications à la Coupe du monde 2022. Deux jours après l’incident, le milieu de terrain du PSG a publié un message sur les réseaux sociaux demandant aux fans de se calmer.

«Quand vous gagnez, c’est facile de remercier tout le monde, mais je veux le faire maintenant, après l’élimination qui nous a privé de la possibilité de participer à la compétition la plus fantastique, nous les joueurs et tous les fans italiens du monde. Je tiens à remercier tous les membres du personnel et tous ceux qui travaillent avec passion pour l’Italie. Malheureusement, dans la vie et dans le football, les choses ne se passent pas toujours comme nous l’espérons, comme nous le prévoyons ou comme nous le rêvons».

«La déception est grande, mais nous avons déjà montré qu’avec le travail, la passion et le cœur tout est possible. Alors dans le foot, comme après une grosse victoire l’été ou une grosse défaite, il faut continuer à se battre. Une dernière chose, je pense qu’insulter tout le monde n’est pas la meilleure façon d’y faire face. Nous avons tous fait de notre mieux. Mais si tu veux vraiment insulter…».