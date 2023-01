Marco Verratti avoue la vérité : «On m’a fait passer pour quelqu’un qui…»

Très apprécié par les fans du PSG, Marco Verratti doit cependant régulièrement faire face à des critiques sur son mode de vie. Dans un entretien accordé à France Football, l’Italien a tenu à mettre les choses au clair.

À 30 ans, Marco Verratti a réussi à s’imposer comme une légende du club de la capitale au fil des années. Depuis son arrivée dans l’Hexagone en juillet 2012, l’international italien a disputé 400 matchs avec la tunique des Rouges et Bleus.

Avec 11 buts inscrits et surtout 61 passes décisives délivrées, le natif de Pescara est devenu une pièce incontournable du Paris Saint-Germain.

S’il est parvenu à devenir l’un des chouchous du Parc des Princes, le Champion d’Europe 2021 n’a cependant pas toujours réussi à faire l’unanimité auprès des observateurs.

Il y’a quelques jours encore, le «Petit Hibou» subissait les foudres de Daniel Riolo. Sur RMC, le célèbre chroniqueur affirmait notamment que Valentin Rongier (OM) «était meilleur que l’idole du Parc».

Cela fait plusieurs années que Marco Verratti semble être dans le collimateur du journaliste qui a souvent critiqué son goût pour la vie nocturne de la Ville Lumière.

Lors d’un entretien accordé à France Football, dont Le Parisien se fait écho, le milieu de terrain a répondu aux rumeurs qui entourent sa vie personnelle.

Selon le premier intéressé, on ne peut rien ne lui reprocher sur ce point précis. «Cette réputation m’a gêné car, la plupart du temps, ce n’était pas vrai. On m’a fait passer pour quelqu’un qui sortait tous les soirs. (…) Une fois on disait que j’étais sorti là, mais la boîte était fermée. Une autre fois, on disait que j’avais passé une soirée avec la chanteuse Rihanna, mais je ne la connais même pas», s’est ainsi défendu le numéro 6 auprès de nos confrères.