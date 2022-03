Marco Verratti a choisi 5 attaquants pour sa Dream Team actuelle sans Cristiano Ronaldo

Au fil du temps, Shakira et Gerard Piqué se sont imposés comme l’un des couples de célébrités les plus stables au cours des douze années où ils ont été ensemble et avec deux enfants en commun.

Récemment, la chanteuse a assisté à un célèbre podcast en tant qu’invitée dans lequel elle a surpris tous ses followers en révélant ses sentiments sur le mariage.

«Je ne veux pas qu’il me voie comme sa femme, mais plutôt comme sa copine. C’est comme ce fruit défendu. Je préfère le garder attentif et penser que tout est possible, oui, selon son comportement», a-t-il mentionné.

L’interprète de ‘Hips Don’t Lie’ a également commenté que le mariage lui fait peur et qu’elle est même allergique à porter du blanc, donc elle ne veut pas épouser le footballeur.

Bien qu’on ait beaucoup spéculé sur la clé du succès de leur relation, le Colombien a expliqué que comme tout couple ils ont des discussions, cependant, ils entretiennent une très bonne alchimie ensemble.

Shakira a ajouté qu’elle est actuellement très heureuse de vivre à Barcelone mais qu’à un moment donné, elle souhaite retourner à Miami, car elle doit beaucoup voyager en Espagne pour remplir son emploi du temps.

Depuis quelques années, on spécule beaucoup sur le mariage du couple et bien que certains médias aient rêvé que cela pourrait arriver très bientôt, tout semble indiquer que le sujet n’a pas été abordé par Shakira et Gerard Piqué.