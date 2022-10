Marcelo sort de son silence : «J’ai joué avec Cristiano, Ronaldinho et Van Nistelrooy, mais…»

Marcelo a donné une interview après le renouvellement de son contrat avec le Real Madrid en 2017. AU cours de cette interview, il a parlé de divers sujets.

L’international brésilien a été interrogé sur le meilleur joueur avec lequel il a joué… Sa réponse n’est pas difficile à deviner.

«J’ai joué avec de grands joueurs, comme Ronaldo, Ronaldinho, Ruud van Nistelrooy… Mais je prends tellement de temps à m’entraîner avec lui, à lui faire des passes et à célébrer les buts, que je reste avec Cristiano [Ronaldo]», a-t-il déclaré, dans des propos reproduits par le journal espagnol Marca.

Et le plus difficile qu’il ait eu à arrêter : «Je pense que ce serait Neymar, lors des entraînements de l’équipe nationale. Enfin, le meilleur entraîneur avec lequel il a travaillé : Avec Zidane, c’est celui qui me comprenait le mieux. Il a réussi à unir tous les joueurs. Je ne le comprends qu’en le regardant».