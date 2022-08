Marcelo lâche la vérité : «J’ai quitté le Real Madrid parce que…»

Il ne reste plus que quelques jours pour la finale de la Ligue des champions entre le Real Madrid et le Liverpool FC et donc pour la fin de cette saison 2021-22 toujours aussi mouvementée en raison des dernières conséquences du COVID et de la guerre entre la Russie et Ukraine.

La finale a dû être déplacée de Saint-Pétersbourg à Paris. Et dans ce sens, à Madrid, il y aura de nombreuses fins, parmi lesquelles celle d’un historique, d’une légende et qui y est actif depuis le plus longtemps : Marcelo Vieira.

Après 15 saisons et demie, le Brésilien, premier capitaine, va lui dire au revoir, même si cela ne lui plaît pas. C’est un fait que Madrid ne renouvellera pas son contrat. Il n’a proposé aucune prolongation au cours de l’année et peut-être moins maintenant.

Arrivé en janvier 2007 et faisant partie des meilleures recrues hivernales européennes de mémoire, Marcelo ne baisse pas les bras et ne perd pas espoir :

«Je veux rester, je l’ai dit 50 000 fois, mais je parlerai au club après la finale», a-t-il déclaré lors d’un des tours précédant la finale de la Ligue des champions, tout en assurant que «l’avoir gagnée d’autres fois n’a pas d’importance. Nous voulons le gagner et ce ne sera pas facile meilleur match du monde des clubs».

Cependant, lors du dernier match de championnat, disputé au Bernabéu, on l’a vu avouer à son coéquipier Lucas Vázquez qu’il partait parce qu’ils ne l’avaient pas renouvelé : «Le club ne veut pas me renouveler, j’ai été un putain d’exemple de ces années», peut-on l’entendre dire.

Madrid, tout comme Barcelone veut le faire, envisage un nettoyage en profondeur avec les départs d’ Isco Alarcón, Gareth Bale, Marcelo Vieira, qui terminent leurs contrats le 30 juin. Luka Modric est dans la même situation contractuelle, mais pourrait renouveler, bien qu’ils ne lui aient encore rien proposé.

Marcelo Vieira da Silva Júnior est arrivé au Real Madrid en janvier 2007 en provenance de Fluminense et s’est progressivement imposé au poste d’arrière droit, jusqu’à ce qu’il devienne le partant incontesté au milieu de la décennie de 2010 à 2020.

Il a disputé un total de 545 matchs, avec 38 et 101 passes décisives. Il est une légende avec 13 titres nationaux et d’autres titres internationaux, dont les 4 Ligues des champions au cours de la dernière décennie.