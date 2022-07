Marcelo lâche la vérité : «J’ai joué avec Cristiano Ronaldo, Ronaldinho et Van Nistelrooy, mais…»

Le chanteur a souligné l’importance du repos et d’éviter le stress, une maladie qui met la santé en danger et qui n’est parfois pas perçue.

Jennifer Lopez a été honnête sur les problèmes de santé mentale qu’elle a eus tout au long de sa vie et sur l’importance de garder le stress à distance, une maladie qui n’est parfois pas perçue mais qui peut faire des ravages sur la santé.

Dans sa newsletter intitulée ‘On the JLo’ elle a avoué qu’elle en avait elle-même souffert dans sa jeunesse et qu’elle avait rapidement décidé de changer ses habitudes pour profiter d’une vie meilleure et surtout pouvoir se reposer correctement.

«Il fut un temps où je dormais trois à cinq heures par nuit. Il était sur le plateau toute la journée et en studio toute la nuit, et le week-end, il faisait des tournées promotionnelles et tournait des vidéos. J’avais un peu plus de 20 ans et je pensais que j’étais invincible», a-t-il commencé par s’exprimer.

Mais un jour, la fatigue qu’elle avait accumulée a commencé à avoir des conséquences sur son état de santé : «J’étais gelée. Je ne pouvais pas voir clairement, les symptômes physiques ont commencé à m’effrayer et la peur s’est aggravée.

Maintenant, elle sait ce qui lui est arrivé, mais à l’époque, elle avait peu d’informations sur tout ce qui concerne la santé mentale : «Maintenant, je sais que c’était une crise de panique classique causée par l’épuisement, mais à l’époque, je n’avais jamais entendu ce terme», l’éveil.

La situation a atteint une telle ampleur qu’elle s’est mise entre les mains de spécialistes pensant qu’elle était devenue folle : «J’ai demandé au médecin si je devenais folle. Il m’a dit : «Non, tu n’es pas fou… Tu as besoin de sept à neuf heures de sommeil chaque nuit, ne bois pas de caféine et assure-toi de faire de l’exercice si tu veux avoir ce rythme de travail .»

Le surmenage, le problème

Jennifer Lopez a changé sa vie et a commencé à faire passer sa santé avant son travail : «J’ai réalisé à quel point il pouvait être grave d’ignorer les besoins de mon corps et de mon esprit».

L’excès de projets l’a amenée à une situation de stress que son corps était incapable de supporter, et elle est même devenue pétrifiée en pensant au nombre de choses qu’elle devait faire dans la journée.

Et ce n’est pas pour moins, car à cette époque, il a sorti des tubes tels que Let’s Get Loud ou One more night et a joué la chanteuse Selena Quintanilla dans ‘Selena’, un travail qui l’a aidé à obtenir une nomination aux Golden Globe.

L’artiste a montré ces derniers temps qu’elle est dans une forme physique enviable sur le point d’avoir 53 ans, mais pour cela elle a dû accorder une grande importance au repos car bien dormir «s’accumule avec le temps» et peut vous donner une peau totalement rajeunie.