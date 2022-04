Marcelo : la grande raison pour laquelle le brésilien ne veut pas quitter le Real Madrid

David de Gea est l’un des gardiens de but les plus remarquables du football espagnol et, malgré de grands réflexes et une longue et remarquable carrière derrière lui, ses derniers jours ont été pleins de rage et d’impuissance, car il a été écarté de l’équipe nationale.

De Gea a 31 ans et a encore beaucoup à offrir dans le football d’élite, car les gardiens de but ont tendance à avoir des carrières plus longues. Cependant, Luis Enrique se concentre sur le renouvellement de toutes les lignes de son équipe et le but n’a pas fait exception.

Le gardien de but de Manchester United était le partant inamovible dans le but de l’équipe nationale, cependant, il a perdu sa notoriété après son erreur lors du match que l’Espagne a perdu par la différence minimale contre l’Ukraine en 2020. À partir de ce moment, il est devenu le deuxième ou même le troisième gardien de l’équipe.

David de Gea a pris cette situation de la meilleure façon possible, cependant, il a eu une très mauvaise surprise lors de la dernière convocation de l’équipe nationale, car Luis Enrique ne l’a pas pris en compte même en tant que gardien de but remplaçant et a donné David Raya en a profité, qui a même été titulaire lors du match amical contre l’Albanie.

Luis Enrique a eu une conversation inconfortable avec David de Gea

«Ce dont on parle reste privé. S’il veut le rendre public, il n’y a pas de problème. Vous le verrez dans la liste suivante», a commenté le coach à propos de la conversation téléphonique qu’il a eue avec David pour lui signifier qu’il était laissé de côté de l’appel pour les matchs amicaux.

Cette décision de l’entraîneur a généré une vague de rumeurs dans lesquelles on parlait d’une éventuelle démission de David de Gea de l’équipe nationale.

Cependant, cela a été exclu par son entourage, car, peu importe sa colère et sa frustration, il ne dira jamais non à l’appel de son pays.