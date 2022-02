Marcelo : «J’ai joué avec Ronaldo, Ronaldinho et Cristiano Ronaldo mais le meilleur…»

Kevin De Bruyne a identifié Lionel Messi comme le meilleur footballeur de tous les temps et a également déclaré que Cristiano Ronaldo serait un partenaire idéal pour tout milieu de terrain créatif en raison de sa formidable capacité à marquer des buts. Cependant, la meilleure figure offensive de l’international belge est d’une époque antérieure.

Comme il l’avait dit à d’autres occasions, le personnage de Manchester City a confirmé, dans une dynamique avec BT Sport, qu’il n’avait autant admiré aucun attaquant dans sa vie qu’à ses débuts avec Michael Owen.

Interrogé par son footballeur préféré depuis l’enfance, l’ancien de Chelsea a simplement répondu : «Michael Owen». Et quand on lui a dit que la plupart des joueurs actuels de la Premier League avaient désigné Ronaldinho comme leur plus grand héros, KDB a maintenu sa décision : «Ronaldinho ? Oui, quand j’étais plus jeune, (mon idole) était Michael Owen. Je me souviens de son but contre l’Argentine lors de la Coupe du monde 1998.»

Au moment où De Bruyne avait entre 7 et 10 ans, Michael Owen a remporté deux fois le Soulier d’or de la Premier League et a également été reconnu comme le meilleur footballeur du monde lors du gala du Ballon d’Or.

Au début de sa carrière, le L’attaquant anglais a tellement émerveillé qu’il a gagné le surnom de The Golden Boy. C’est sûrement à ce stade qu’il est devenu l’idole de Kevin.