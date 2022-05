Marcelo fait une triste confession et révèle les dirigeants du Real Madrid

Marcelo Vieira est l’un des footballeurs les plus influents de l’équipe du Real Madrid, car en plus d’être un joueur très expérimenté et respecté par ses coéquipiers, il a également porté les couleurs de l’équipe pendant 16 saisons consécutives.

Bien que le niveau de Marcelo ne soit plus ce qu’il était, le Brésilien exerce un rôle de leader dans le vestiaire qui est très bénéfique pour l’équipe, cependant, le conseil d’administration dirigé par Florentino Pérez considère que ses services sont consommables.

Marcelo Vieira est conscient de cette situation et, de manière involontaire, a fini par l’avouer devant les caméras de «Le jour d’après», car il ne s’est pas rendu compte qu’ils l’enregistraient alors qu’il avait une conversation très réfléchie avec son partenaire Lucas Vásquez lors du match entre le Real Madrid et le Betis.

«Parce que le club ne va pas me renouveler, j’ai été un exemple», a déclaré Marcelo avec une résignation considérable, car son intention était de continuer avec l’équipe remplissant des rôles secondaires et de vestiaire, cependant, ses ambitions salariales représentent une perte de millionnaire.

Marcelo jouera un rôle très important dans la finale contre Liverpool

«Je ne parle pas aux Brésiliens à Liverpool. Maintenant, nous sommes rivaux, mais il y a une très bonne relation avec eux», a commenté l’ailier à propos de la finale de la Ligue des champions, qui aura une signification très particulière pour lui, car il assumez-le d’une position différente.

Marcelo Vieira usera de toute son expérience pour motiver les plus jeunes dans le vestiaire et surveillera les consignes de Carlo Ancelotti qui, selon les circonstances, pourrait lui accorder quelques minutes de jeu.