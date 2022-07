Marcelo dit la vérité : «J’ai joué avec Cristiano, Benzema et contre Messi mais…»

Lors d’une conférence de presse qu’il a donnée il y a plusieurs années juste après avoir signé son dernier renouvellement avec le Real Madrid, Marcelo a répondu à cette question : «Qui est le rival le plus difficile que vous ayez jamais affronté?»

Alors que beaucoup s’attendaient à ce qu’il parle de Lionel Messi ou même de Ronaldinho, la légende du Real Madrid, qui a remporté quatre fois l’UEFA Champions League, a assuré qu’aucun adversaire ne lui avait causé plus de complications que Neymar.

Bien qu’il ait admis qu’il y a plusieurs adversaires complexes qu’il a rencontrés au plus haut niveau, l’ancien Fluminense n’a mis en évidence que l’actuel 10 du Paris Saint-Germain tout en commentant à quel point il est difficile d’essayer de l’arrêter dans des batailles individuelles.

«Celui qui m’a le plus surpris en jouant contre lui et aussi avec lui en équipe nationale, c’est Neymar. Pour moi, le plus difficile à arrêter, c’est Neymar. Il y en a plusieurs aussi, hein», a souligné Marcelo, selon ce qui a été recueilli (2017) sur la chaîne officielle de Diario AS.

Au-delà de toute opinion, il ne fait aucun doute que Neymar est l’un des footballeurs les plus déséquilibrés de ces derniers temps. Et Marcelo n’est pas le seul défenseur qui l’a mis en avant comme un concurrent avec lequel il faut être très prudent.