Marcelo avoue toute la vérité : «J’ai joué avec Cristiano et contre Messi, Ronaldinho mais…»

Alors que nous avons passé en revue les détails de la carrière de Marcelo maintenant qu’il est devenu le footballeur le plus gagnant de toute l’histoire du Real Madrid, nous sommes tombés sur une confession qu’il a faite pendant un certain temps sur qui a été le rival le plus difficile qu’il ait jamais rencontré. Et nous sommes sûrs que c’est une réponse que beaucoup trouveront intéressante.

Malgré le fait que tout au long de sa brillante carrière dans l’élite il ait aussi dû se mesurer à des génies de la stature de Lionel Messi ou Ronaldinho, l’actuel capitaine madrilène, qui vient de devenir sextuple champion de la Ligue espagnole, a conclu qu’aucun adversaire Cela lui a causé plus de difficultés que son compatriote Neymar.

Il a précisé qu’il pourrait sûrement mentionner plusieurs autres opposants. Pourtant, à l’époque, il se souvenait à quel point le déséquilibre du 10 actuel du Paris Saint-Germain l’avait impressionné.

«Qui est le rival le plus difficile que vous ayez affronté ?», a demandé Marcelo (2017) lors d’une conférence de presse qu’il a donnée après avoir signé son dernier renouvellement avec le Real Madrid.

Et le joueur brésilien de la Coupe du monde de répondre simplement : «Celui qui m’a le plus surpris en jouant contre lui et aussi avec lui en équipe nationale, c’est Neymar. Pour moi, le plus difficile à arrêter, c’est Neymar. Il y en a plusieurs autres aussi, hein.

En raison de sa vitesse, de son répertoire de dribbles, de sa vision et de sa mobilité, Neymar a été mis en avant comme un compétiteur très complexe par certains des meilleurs défenseurs de l’époque. Et Marcelo en est un autre exemple clair.

Au-delà de ce que l’on peut conclure des batailles inoubliables qu’il a eues avec Messi pendant plus d’une décennie, personne ne peut dire qu’il n’a pas mentionné l’un des joueurs les plus talentueux de la planète.