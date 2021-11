Marc-André Ter Stegen a choisi son footballeur brésilien préféré de tous les temps

À l’heure actuelle, le FC Barcelone est à 8 points de la tête du championnat espagnol. Xavi Hernández sait que son équipe doit beaucoup travailler et s’améliorer. Cependant, il ne livre pas la Ligue.

Ils se battront jusqu’à ce qu’ils aient des options. L’histoire montre qu’il y a eu de grands retours et ils vont essayer d’orchestrer le leur. Ils iront petit à petit, oui.

Pour l’instant, l’essentiel est de retrouver des sensations, de la confiance, et de renouer avec le modèle de football qui a fait tant de succès au Barça.

«Nous sommes loin, mais il reste des jours. Il reste des jours. Je suis très optimiste. Pourquoi pas? Pourquoi n’allons-nous pas la combattre ? Nous avons l’expérience qu’à de nombreuses reprises, dans les ligues précédentes, de nombreux points de différence ont été tracés. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Seulement avec une attitude de dévouement et de sacrifice, Barcelone doit monter. Plus le talent qu’il y a, des gens plus vétérans avec les jeunes que nous avons, parce que je suis optimiste. Nous allons voir. Est bientot. Aujourd’hui, c’est ma première victoire en tant qu’entraîneur. Je pense que l’équipe le méritait et en avait besoin. Tout le monde est très content», a déclaré El Maestro, lors d’une conférence de presse.