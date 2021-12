Maradona : un voleur attrapé pour avoir volé la montre personnalisée du joueur (photo)

La police de l’État d’Assam, dans le nord-est de l’Inde, a déclaré avoir récupéré une montre volée ayant appartenu à Diego Maradona, de la marque Hublot, qui portait une photographie et la signature de l’Argentin.

Le chef de la police Bhaskar Jyoti Mahanta a déclaré que l’article se trouvait au domicile d’un homme du district de Sivasagar, à 350 kilomètres à l’est de Gauhati, un homme qui travaillait comme agent de sécurité dans une entreprise de Dubaï qui garde les biens d’ El Pibe . L’homme est en prison et aura déjà avoué le vol.

In an act of international cooperation @assampolice has coordinated with @dubaipoliceHQ through Indian federal LEA to recover a heritage @Hublot watch belonging to legendary footballer Late Diego Maradona and arrested one Wazid Hussein. Follow up lawful action is being taken. pic.twitter.com/9NWLw6XAKz

— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) December 11, 2021