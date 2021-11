«Maradona m’a violée pendant que ma mère pleurait derrière la porte», le récit choquant d’une femme

L’une des anciennes petites amies de Maradona, la cubaine Mavys Álvarez, actuellement âgée de 37 ans, a accordé une interview au portail Infobae, dans laquelle elle a relaté plusieurs épisodes d’abus alors qu’elle avait 16 ans.

Mavys Álvarez a assuré qu’elle a été victime d’une viole de la part de l’Argentin. «Maradona a couvert ma bouche pour que je ne crie pas, donc je ne dirais pas un mot pendant qu’il me violait. Ma mère est venue me voir ce jour-là dans la maison où nous logions à La Havane (Cuba) et Diego n’a pas voulu ouvrir la porte de la chambre. Ma mère a frappé à la porte et il ne l’a pas ouverte. Il m’a violée. C’est ce qui s’est passé», garantit Mavys Álvarez.

Elle ajoute : «Diego n’a jamais ouvert la porte. Il ne l’a jamais ouvert. Ma mère a continué à frapper et à pleurer derrière la porte parce qu’elle savait que nous étions là. Il ne l’a jamais ouvert jusqu’à ce qu’il doive partir, parce qu’il ne voulait pas l’ouvrir. Il ne me laisserait pas crier. Il ne m’a pas quitté. Je n’y suis pas arrivé. Impossible. Il ne me laisserait pas. Il m’a dit ‘tais-toi, tais-toi !’».