Maradona 9e, Pelé 3e, CR7 2e : voici le top 10 des meilleurs joueurs du monde

Le professeur de mathématiques de l’Université d’Oxford, Tom Crawford, a réalisé une expérience qu’il a intitulée GOAT «Le meilleur de tous les temps» où il n’a choisi que les footballeurs qui ont remporté deux ou plusieurs Ballons d’Or. Voici ici le classement de son top 10 des meilleurs joueurs du monde de tous les temps.

Pour réaliser son classement, Crawford a utilisé différents critères tels que, les buts et les titres remportés en équipe nationale, les buts et les titres au club, les Souliers d’Or reçus, les récompenses individuelles.

Ainsi, considérant les critères, le joueur argentin Lionel Messi vient au sommet de ce Top 10. Il dépasse son éternel rival Cristiano Ronaldo avec quelques détails. 683 buts en 811 matchs contre 674 en 897 matchs.

En plus, Messi a gagné plus de titres que Cristiano bien que le portugais a remporté la Ligue des Champions et des trophées dans trois pays différents (Angleterre, Espagne, Italie). Découvrez ci-dessous, le classement du professeur Tom Crawford :

1.- Lionel Messi – Argentine

2.- Cristiano Ronaldo – Portugal

3.- Pelé – Brésil

4.- Ferenc Puskás – Hongrie

5.- Ronaldo – Brésil

6.- Marco van Basten – Pays-Bas

7.- Alfredo Di Stefano – Argentin / Espagnol

8.- Michel Platini – France

9.- Diego Armando Maradona – Argentine

10.- Johan Cruyff – Pays-Bas