Manuel Neuer avoue : «J’ai affronté Neymar, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo mais c’est lui…»

Lionel Messi est l’un des joueurs les plus influents au monde, car, en plus d’avoir un grand talent et une carrière assez exceptionnelle, il a aussi une image publique qui fait de lui un élément très rentable pour toute équipe qui fait appel à ses services.

La haute performance de Lionel ne se limite pas seulement au terrain de jeu, car, en matière de marketing, l’Argentin est une mine d’or.

En fait, au PSG, ils sont conscients de cette situation, car depuis que la signature du joueur est devenue officielle, ses ventes de maillots ont connu une augmentation surprenante.

Selon les informations révélées par L’Équipe, le club parisien a augmenté ses revenus annuels de 13% après l’arrivée de Lionel Messi, à mesure que de nouveaux sponsors se sont ajoutés et que davantage de billets ont été vendus pour tous les matches locaux. En fait, on estime que cette année plus de 700 millions d’euros de bénéfices seront générés

Mais ce n’est pas tout, puisque l’équipe a également enregistré une augmentation notable de la vente de maillots et, jusqu’à il y a quelques semaines, un total de 1 million de vêtements officiels avaient été vendus, dont seulement 60% correspondent à la dorsale 30 de la Footballeur argentin.

Lionel Messi veut-il revenir à Barcelone ?

«J’espère qu’un jour», a répondu Jorge Messi, le père de Leo, après qu’un groupe de journalistes l’ait interrogé sur les souhaits du joueur concernant le port du maillot de Barcelone à nouveau.

Lionel Messi et sa famille seront éternellement reconnaissants au club et, malgré le fait que l’Argentin soit actuellement heureux en France, il n’est pas exclu que dans un avenir proche il puisse retourner dans la ville qui lui a tout donné.