Manifestations en Iran : un paramilitaire tué par balle dans le centre

Une explosion a eu lieu dimanche matin à l'entrée de l'aéroport militaire de Kaboul, tuant et blessant plusieurs personnes, a déclaré à l'AFP le porte-parole du ministère de l'Intérieur Abdul Nafy Takor. «La cause de l'explosion n'est pas encore connue», a indiqué la même source. «Un certain nombre de nos compatriotes ont été tués et blessés dans…