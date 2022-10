Manchester United : un nouveau nom pour remplacer Cristiano Ronaldo

La saison en cours, Cristiano Ronaldo n’a joué que dix matchs pour Manchester United et n’en a commencé que quatre en tant que titulaire. Ce manque de notoriété peut ouvrir la porte au portugais et… dès janvier.

Selon le quotidien The Sun, l’attaquant portugais chercherait une nouvelle direction pour sa carrière, à commencer par le prochain marché d’hiver, après la Coupe du monde du Qatar en 2022.

Au cas où Cristiano Ronaldo quitterait le géant anglais, le club d’Old Trafford a déjà ciblé son remplaçant : Ivan Toney, un attaquant britannique qui évolue à Brentford.

Le joueur de 26 ans a inscrit six buts et délivré trois passes décisives en dix matches cette saison. Bien qu’il n’ait pas joué pour l’Angleterre, son nom a pris plus de poids lorsqu’il a été appelé dans la Ligue des Nations. En effet, depuis 2020, sa valeur marchande a augmenté à chaque mercato et vaut désormais 40 millions d’euros.