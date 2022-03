Manchester United : Paul Pogba annonce une mauvaise nouvelle

Loin des strass et paillettes, Sadio Mané préfère se concentrer sur le football. Le vainqueur de la CAN 2021 se démarque de Neymar et Cristiano Ronaldo.

Toujours loin des projecteurs, Sadio Mané n’en est pas moins devenu l’un des meilleurs footballeurs mondiaux du moment.

Vainqueur de la Coupe d’Afrique des nations en février dernier avec le Sénégal, le joueur de Liverpool n’en a pas pour autant changement de comportement. A l’occasion d’un entretien publié samedi dans France Football, Mané est revenu sur ce trait de caractère.

D’abord, le natif de Bambali a voulu rappeler que certains comportements qu’il constate dans son milieu professionnel ne sont pas ceux qu’ils valident : «C’est vrai qu’il y a certaines valeurs qui circulent qui me gênent un peu, par rapport à mon éducation.»

Pour autant, Sadio Mané se garde bien de critiquer qui que ce soi, lui qui dit surtout ne pas vouloir changer par rapport au petit garçon qu’il a été. : «C’est déjà une grande victoire que de résister à tout «ça», non, et de rester plutôt assez simple ?»

Une vie pas faite pour lui

Quant à s’afficher constamment sur les réseaux sociaux comme le font Neymar ou Cristiano Ronaldo, le Lion de la Teranga passe bien volontiers son tour et prend ses distances immédiatement : «Non ! Moi je les suis sur les réseaux sociaux et ça me suffit. J’aime leur vie extraordinaire, mais cette vie-là n’est pas faite pour moi.»