Manchester United : Paul Pogba a choisi sa nouvelle destination !

Xavi Hernandez est choisi par le Barça pour succéder au poste d’entraîneur laissé vacant par Ronald Koeman. Il est temps de connaître le modèle de jeu que l’espagnol proclame.

Joan Laporta, président du FC Barcelone, a pris la décision de mettre fin au contrat de Ronald Koeman en tant qu’entraîneur de l’équipe première de culé après la défaite qu’il a subie face au Rayo Vallecano lors de la 11e journée de la Liga.

Après avoir nommé Sergi Barjuan, directeur technique de Barcelone B, comme remplaçant par intérim du Néerlandais, le patron de la distribution catalane a ciblé Xavi Hernandez et est finalement parvenu à un accord pour être le nouvel entraîneur de l’équipe.

Après 17 saisons à Barcelone, Xavi a quitté le club en 2015 pour le Qatar, où il a joué 4 saisons avec Al-Sadd, avant de devenir l’entraîneur de l’équipe en mai 2019.

Depuis, il a déjà engrangé plus d’une demi-douzaine de titres nationaux. et il a également réussi à imprimer son empreinte sur l’équipe. En regardant Al-Sadd jouer, on peut avoir un aperçu de la façon dont Barcelone pourrait jouer s’il finit par embaucher l’ancien footballeur de 41 ans.

«La chose la plus importante, la plus belle, la plus précieuse dans le football est d’avoir le ballon, d’attaquer et de dominer le jeu avec le ballon.» Cette phrase par laquelle commence le cours de Xavi fonctionne comme un manifeste.

L’une des principales caractéristiques du Barcelone de Guardiola, avec Xavi comme axe, était la possession du ballon, et c’est ce qu’il proclame maintenant en tant qu’entraîneur.

«Je suis obsédé par la possession du ballon. Mais pas pour l’avoir pour l’avoir, mais pour attaquer, générer des occasions et blesser l’adversaire», précise-t-il, dans une évidente déclaration d’intention.

Dans la phase de possession, pour Xavi Hernandez, le plus important est d’élargir le terrain, le plus ouvert possible et le plus profond possible. Comment obtenir cette possession ? Par la supériorité numérique.

La vérité est qu’il est encore trop tôt pour déterminer quels joueurs ne seront pas pris en compte par le tout nouvel entraîneur, mais sans aucun doute, ils devront s’adapter et adapter leur style, en fonction de la volonté du nouvel entraîneur.