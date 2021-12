Manchester United : le PSG reçoit un message fort sur l’avenir de Paul Pogba

Nommé à la tête de Manchester United en lieu et place d’Ole Gunnar Solskjaer, Ralf Rangnick n’a pas échappé à ce sujet en conférence de presse ce vendredi, et le nouvel entraîneur a indiqué qu’il ne comptait pas faire le forcing pour convaincre Paul Pogba de prolonger.

«Je ne dirais pas qu’il ne vaut pas la peine d’être gardé. Mais les joueurs doivent vouloir jouer et rester dans un grand club comme Manchester United. Si un joueur ne veut pas jouer pour Manchester United à moyen ou long terme, je ne pense pas que cela ait du sens de le convaincre de changer d’avis», explique Ralf Rangnick, dans des propos relayés par RMC.

«Mais attendons de voir, j’ai parlé avec lui (Pogba) pendant 15 minutes au téléphone il y a quelques jours. Laissons-le revenir, se remettre en forme, s’entraîner avec l’équipe et voir où nous en sommes, et comment l’équipe se sera développée d’ici là. Il peut être un joueur important, mais c’est vrai pour tous les autres joueurs que nous avons. Je ne suis pas seulement l’entraîneur de Paul Pogba, je suis aussi l’entraîneur de tous les autres joueurs et mon ambition est de les rendre meilleurs, d’aider chaque joueur à s’améliorer, et cela n’est possible qu’en améliorant les performances de toute l’équipe.»