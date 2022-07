Manchester United : la réponse de la sœur de Cristiano Ronaldo sur son avenir !

La Confédération africaine de football (CAF) a annoncé ce lundi 11 juillet 2022 les finalistes nommés pour le trophée du meilleur joueur africain de l’année 2022. Ça se jouera entre dix joueurs.

Le 17 octobre prochain, nous connaîtrons l’identité du Ballon d’Or 2022. Pas de grosse surprise à signaler puisque le favori Sadio Mané est bien présent, tout comme son rival Mohamed Salah, ainsi que Vincent Aboubakar, meilleur buteur de la CAN 2021.

Outre Mané et Salah, l’Ivoirien Sébastien Haller et le jeune attaquant de l’ASEC, Karim Konaté, figurent dans cette liste restreinte et établie par un jury composé de la Commission Technique de la CAF, de journalistes, d’entraîneurs et de capitaines des associations membres de la CAF et des clubs impliqués dans la phase de groupes des compétitions interclubs pour la saison 2021/2022.

La liste des 10 finalistes

Riyad Mahrez (Algérie & Manchester City)

Karl Toko Ekambi (Cameroun & Olympique Lyonnais)

Vincent Aboubacar (Cameroun & Al Nasr)

Sébastien Haller (Côte d’Ivoire & Ajax)

Mohamed Salah (Égypte et Liverpool)

Naby Keita (Guinée & Liverpool)

Achraf Hakimi (Maroc & Paris Saint-Germain)

Edouard Mendy (Sénégal & Chelsea)

Kalidou Koulibaly (Sénégal & Naples)

Sadio Mané (Sénégal & Bayern Munich)