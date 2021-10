Manchester United : la petite phrase de Paul Pogba sur son avenir

De passage à Turin pour la demi-finale de la Ligue des Nations face à la Belgique, Paul Pogba n’a pas échappé à une question sur son avenir, à huit mois de la fin de son contrat chez les Red Devils.

Le feuilleton Pogba devrait animer ces prochains mois. Conséquence de sa situation contractuelle à Manchester United, le natif de Lagny-sur-Marne n’étant plus lié au club mancunien que jusqu’en juin 2022.

Si un départ semblait inévitable, la tendance serait en passe de s’inverser, l’ancien Havrais réfléchissant de plus en plus à prolonger son contrat avec les Red Devils.

Les supporters turinois n’en espèrent pas moins le voir débarquer, libre, lors du prochain mercato estival. Présent à Turin pour y disputer la demi-finale de la Ligue des Nations face à la Belgique, le champion du monde tricolore a d’ailleurs été interrogé sur son avenir.

«Je parle toujours à mes anciens coéquipiers (à la Juventus), comme Paulo (Dybala). Je suis à Manchester, j’ai encore un an de contrat, et après on verra. Je veux bien finir la saison, et puis on verra ce qui se passera. Est-ce que je suis bien à Turin ? Oui (rires)», a-t-il confié au micro de Mediaset.

Récemment interrogé à la télévision italienne, son agent Mino Raiola avait pris soin d’alimenter les rumeurs. «Il est certain que Turin est resté dans son cœur et qu’il se soucie beaucoup de ces choses-là. La possibilité qu’il revienne à la Juve existe mais cela dépend aussi de la Juve», avait-il confié.