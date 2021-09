Manchester United : Cristiano Ronaldo victime d’une énorme escroquerie !

Mauricio Pochettino, l’entraîneur du PSG, a réagi à sa décision de faire sortir Lionel Messi en fin de match. Une décision qui a surpris la Pulga. Ses mots étaient attendus.

Mauricio Pochettino s’est expliqué au sujet de la sortie de Lionel Messi, lui-même très étonné de quitter le terrain au point d’avoir quelques mots avec son coach. En conférence de presse, le technicien argentin a donné ses explications.

«Tout le monde sait que Messi est un grand joueur, on a 5 changements, on sait bien que les joueurs n’aiment pas sortir. On doit faire des choix. On est sur le banc pour prendre des décisions. Sa réaction ? Bien, pas de souci.»