Manchester United : Cristiano Ronaldo ne participera pas à l’entraînement !

Cristiano Ronaldo l’a dit à plusieurs reprises. Personne d’autre dans l’histoire du foot n’arrive à sa cheville. Et s’il n’a souvent pas le temps d’expliquer toute sa pensée sur ce sujet qui fait débat, le quintuple ballon d’or portugais s’est servi d’une interview avec France Football pour révéler la raison pour laquelle il pense être le meilleur joueur de tous les temps.

Alors qu’il remportait son cinquième Ballon d’Or en 2017, le Lusitanien a été interrogé par FF. Et il lui a été demandé de savoir s’il se considérait comme le n°1 des joueurs que le foot ait connu. Et comme s’il l’attendait, Cristiano Ronaldo s’est déchaîné.

«Je n’ai jamais vu quelqu’un de mieux que moi, a t-il affirmé d’entrée. J’ai toujours pensé cela. Aucun footballeur ne peut faire les choses que je peux. Il n’y a pas de joueur plus complet que moi. Je joue bien des deux pieds, je suis rapide, puissant, bon de la tête, je marque des buts, je fais des passes décisives. Il y a des gars qui préfèrent Neymar ou Messi. Mais je vous dis : il n’y a personne de plus complet que moi.”

«Personne n’a remporté autant de trophées individuels que moi. Et je ne parle pas seulement du Ballon d’Or. Cela veut dire quelque chose, n’est-ce pas ? Ce n’est pas seulement le résultat du travail que je fais dans le gymnase, comme certaines personnes le pensent. C’est la somme de beaucoup de choses. Des légendes comme Floyd Mayweather [Jr.] et LeBron James n’atteignent pas leur niveau parfait par hasard. Pour être au sommet et y rester, il faut avoir plus de talent que les autres», a ajouté CR7.