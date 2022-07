Manchester United : «Cristiano Ronaldo ne connaît même pas…», Ferdinand

Cristiano Ronaldo, apparemment, veut vraiment quitter Manchester United si fermé pour pouvoir continuer à jouer en Ligue des champions. Rio Ferdinand, partenaire du Portugais entre 2003 et 2009, comprend parfaitement la frustration et l’envie de partir.

«Bien sûr, il n’est pas content. Je ne comprends pas pourquoi ils en font une si grosse histoire, il ne peut pas être content de la façon dont les choses se passent à Manchester United.», a-t-il lancé.

Ferdinand a également rappelé l’histoire de l’as portugais dans la plus grande compétition de clubs du Vieux Continent et le peu d’expérience et de connaissances qu’il a sur la Ligue Europa.

«Quiconque veut gagner des matchs de football et des trophées, quiconque a l’habitude de gagner et de concourir chaque année au plus haut niveau et puis soudainement cesse d’être, qui ne se qualifie même pas pour la Ligue des champions, ne peut pas être content. Il n’est pas content de être hors de la Ligue des champions. Il ne connaît même pas la chanson de la Ligue Europa…», a déclaré l’ancien défenseur central, sur sa chaîne YouTube.