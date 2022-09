Manchester United : Cristiano Ronaldo marque son premier but de la saison (vidéo)

Contre toute attente, Chelsea a été couronné champion de la Ligue des champions de l’UEFA en 2012. Ils ont beaucoup souffert. Et comme ils n’avaient pas l’équipe la plus forte du tournoi, et qu’ils ont reçu de nombreux coups (Premier League compliquée et changement d’entraîneur), c’est l’une des conquêtes européennes les plus mémorables dans le monde du football.

Frank Lampard était l’un des joueurs clés de cette équipe. Et, bien sûr, le meilleur buteur de l’histoire des Blues n’oublie pas tout ce qu’il a vécu lors de cette nuit épique à l’Allianz Arena.

Dans une interview avec le journaliste Adam Smithy pour Football Joe, Lamps a révélé ce qu’il en était dans le vestiaire avant le match.

Le désormais manager a déclaré que Roberto Di Matteo avait laissé la question tactique derrière lui et préparé une vidéo avec des messages de ses proches. Frank a également partagé la routine de Didier Drogba qui l’a motivé, lui et tous ses coéquipiers.

Drogba savait qu’ils étaient de loin les favoris. Cependant, il était également déterminé à être champion d’Europe avec le club de Stamford Bridge. C’est ainsi qu’il a commencé à passer en mode prédateur avant chaque grand match de l’UEFA Champions League.

Drogba en mode prédateur

Avant cette finale contre le Bayern Munich, l’Ivoirien courait dans tous les sens. Il faisait des gestes de combat et se tapait même la tête contre le mur (comme vous l’avez lu, JA).

Lampard a déclaré que le fait de le voir si déterminé lui faisait penser qu’ils avaient vraiment une chance de battre les géants allemands dans leur propre cour. Cela lui a même donné envie de crier et de haranguer. C’est une chose pour laquelle il n’a jamais été connu.

«La chose la plus inspirante dont je me souviens dans le vestiaire ce soir-là, c’est l’échauffement de Didier (Drogba). Parce que Didier était… Il a commencé à faire cette routine pour tous les grands matches de la Ligue des champions, lors de laquelle nous avons battu Barcelone, Benfica et Naples. Et Didier faisait cette routine de 10 minutes. Je ne sais pas s’il l’a fait pour nous tous parce que ça avait l’air génial. Mais il ressemblait à une montagne. Il courait, il se tenait debout sur le mur et faisait des gestes, il frappait le mur avec sa tête. Il était si puissant qu’on le laissait continuer et, en le regardant, on se disait : ‘Peut-être qu’on peut avoir une chance aujourd’hui’.»

«En tant que capitaine, j’étais tranquille. J’essayais de montrer l’exemple. Je n’étais pas du genre à haranguer. John (Terry) était beaucoup plus naturel de cette façon. Et quand j’ai vu Drogba, je me suis dit : ‘Je ferais mieux de commencer à remuer les choses parce que Didier se donne à fond’. Et c’est ce dont je me souviens de ça.»

«Le match a été 120 minutes de souffrance, vraiment. C’était un match très difficile, nous avons beaucoup défendu, beaucoup de travail au milieu de terrain. De plus, nous avons essayé de nous rapprocher des gens.

Et nous avons eu de la chance à bien des égards pendant le match. Et puis le grand homme, le grand Pete (Petr Cech), est arrivé. Parfois les gens oublient que c’est Didier qui a tiré le penalty (décisif). Cependant, si Pete n’arrête pas le penalty (de Robben), nous avons perdu le match. Pour gagner un tel match, beaucoup de choses doivent jouer en votre faveur.»