Manchester United : Cristiano Ronaldo inscrit le 800e but de sa carrière !

Un seul but en 600 minutes. Leo Messi ne joue toujours pas à son niveau en Ligue 1 et il est très critiqué par la presse française qui le suspend à nouveau.

Ce n’est pas la première fois que la presse française suspend Messi dans son évaluation des joueurs à chaque match. A quelques reprises L’Équipe lui a donné un 4, cette fois il est plus dur avec lui et lui donne un 3, comme Le Parisien.

«Il a livré une performance indigne de son Ballon d’Or. Décevant dans un faux rôle de neuf» a écrit Le Parisien pour argumenter la faible note qu’il donne à Messi. Il condamne que : «le jeu de l’équipe de Mauricio Pochettino se dirige doucement vers nulle part.»

Une fonction sur le terrain qui ne convainc pas non plus L’Équipe : «Isolé, après ce qu’il a montré ces dernières semaines, Messi donne l’impression de jouer toujours au même rythme : trop lent. Et que, par moments, il semble déconnecté», a écrit l’Equipe Avec le constat surprenant que Leo n’a marqué qu’un seul but en 600 minutes déjà jouées en Ligue 1.

Très peu pour un joueur qui, avant PSG-Nice, a offert aux supporters parisiens le Ballon d’Or qu’il avait reçu à peine 48 heures auparavant. «Messi était meilleur lundi», ironise L’Équipe.