Manchester United : Cristiano Ronaldo fait passer un message à ses prétendants

Le technicien espagnol ne cesse de surprendre les amoureux du football. À seulement 20 ans, Gabriel Jesus est devenu un joueur clé de Manchester City et de l’équipe nationale senior du Brésil.

Pep Guardiola, qui est l’entraîneur qui l’a fait venir sur le vieux continent, avoue que l’ancien de Palmeiras a des choses de Samuel Eto’o et que, s’il s’améliore pour moins courir avec le ballon, il ressemblera à Ronaldo Nazario.

«C’est l’un des attaquants les plus combatifs que j’ai rencontrés dans ma carrière. Il me rappelle Eto’o. Il nous aide à presser comme personne d’autre. Aussi, il nous aide dans la pression comme personne d’autre. Et dans la boîte, c’est un buteur.

La marge de progression se situe dans ses premiers contrôles car les attaquants ont très peu d’espace. Je pense toujours qu’il court trop avec le ballon.

Quand il arrivera à courir moins avec le ballon, il deviendra un joueur comme Ronaldo», a déclaré Guardiola avant un match de City contre Leicester.

Gabriel Jesus est enthousiaste quant à ce qu’il peut devenir pour City. «Le club a de grands espoirs pour lui dans les années à venir. Il avait le choix entre toute l’Europe et nous avons été très heureux qu’il choisisse de venir chez nous.»