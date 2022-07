Manchester United : Cristiano Ronaldo brise le silence sur son avenir

L’actrice de Nollywood, la reine Nwokoye, s’est exprimée après avoir été nommée comme l’une des actrices qui ont couché avec un pasteur populaire, l’apôtre Johnson Suleman.

Cela vient après que le blogueur controversé, Gist Lover, a publié une liste de noms d’actrices de Nollywood qui ont eu une liaison avec le pasteur marié. Répondant à l’allégation, Queen dans une vidéo partagée sur sa page Instagram, a déclaré qu’elle aurait ignoré l’affirmation car une conscience claire ne craint aucune accusation, mais sa réputation est en jeu et elle ne peut pas se permettre de se taire.

Elle a noté qu’elle avait fait des erreurs et fait des choses dont elle n’était pas fière dans la vie, mais coucher avec un homme de Dieu est quelque chose qu’elle ne pourra jamais faire car elle sait que Dieu la jugera. Selon elle, elle n’a jamais couché avec l’apôtre Suleman et ne permettrait à personne d’utiliser son nom pour diffamer l’ecclésiastique.

«C’est une chose nigériane de toujours supposer qu’une fois que vous connaissez quelqu’un, vous couchez avec la personne, mais cela ne concerne pas. J’ai rencontré beaucoup de gens, j’en rencontrerai encore plus et je ne dois à personne des excuses pour les personnes que j’ai rencontrées et auxquelles j’ai été associé. Le pasteur Suleman est un homme bon. Rien ne me fera nier le connaître. Vous choisissez le type de relation que vous voulez avoir avec quelqu’un et toutes les amitiés ne doivent pas se terminer au lit. Donc, si vous avez un problème avec lui, réglez-le avec lui. Ne recrutez pas d’innocents dans votre bordel. Je ne me laisserai jamais utiliser pour faire mal paraître le pasteur Suleman».