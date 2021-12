Manchester United : Carrick annonce son départ ! (Officiel)

Dans le podcast The Impulse, le gardien Ter Stegen, qui est avec Barcelone depuis 2014, a parlé de son entrée dans le monde du football, a conseillé les jeunes joueurs et a également évoqué certains défis.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il avait poursuivi une carrière de joueur, il était clair : «Eh bien, c’est une passion. C’est facile quand on aime ce qu’on fait, quand c’est naturel, j’y ai toujours cru et j’ai eu la chance de devenir footballeur professionnel», a-t-il avancé.

L’un des intervieweurs a commenté le fait que le joueur est à Barcelone depuis sept ans et qu’il fait partie de ceux qui sont au service du club depuis le plus longtemps, une question qui a fait rire : «Qu’est-ce que tu veux dire par là ?».

Il a ensuite évoqué le quotidien du club et laissé des conseils aux plus jeunes : «J’essaye de faciliter l’adaptation des jeunes joueurs qui arrivent. Maintenant, c’est bien plus que lorsque je l’ai signé. C’est un changement. Ils ont une grande responsabilité et nous devons leur faire confiance. Je leur dis de rester humbles, de connaître leur place et de continuer à grandir. Je suis curieux de voir leur évolution».

Ter Stegen a également abordé les précautions qu’un sportif d’élite doit avoir. «De nos jours, le psychologique est très important. Notre état mental, notre jeu mental comme je dis, est de plus en plus important. Au début de notre carrière, nous ne nous en rendions pas compte, mais avec le temps nous avons pris conscience qu’il est essentiel de se connecter à la nutrition, à notre environnement, à notre famille»,a-t-il conclu.