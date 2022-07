Manchester United : Bruno Fernandes confirme l’avenir de Cristiano Ronaldo !

La Confédération africaine de football (CAF) a dévoilé, ce jeudi, une liste de 30 joueurs pour le Ballon d’Or africain 2022. L’évènement qui devra consacrer le meilleur joueur de l’année du continent, se tiendra le 21 juillet 2022.

Le football africain s’apprête à élire le meilleur joueur de l’année le plus méritant sur le plan individuel et collectif avec son club et sa sélection. A cause la Covid-19, la cérémonie n’avait pas eu lieu en 2021. Mais pour cette année, elle aura lieu le 21 juillet 2022.

Les nominés dévoilés couvrent principalement les catégories masculines, à savoir Joueur de l’année, Joueur interclubs de l’année, Jeune joueur de l’année, Équipe nationale de l’année et Club de l’année. Les nominées pour les catégories féminines seront annoncées en temps opportun.

Un panel composé d’experts techniques, de légendes de la CAF et de journalistes, a décidé de la liste dans différentes catégories en prenant en considération la performance à tous les niveaux du candidat entre septembre 2021 et juin 2022.

Les gagnants de chaque catégorie seront désignés par un panel de votants composé de la Commission technique de la CAF, de professionnels des médias, d’entraîneurs principaux et de capitaines des associations membres ainsi que des clubs impliqués dans la phase de groupes des compétitions interclubs.

Les CAF Awards 2022 se tiendront avant la finale de la compétition féminine phare de l’Afrique, la Coupe d’Afrique des Nations Féminine TotalEnergies Maroc 2022 prévue du 02 au 23 juillet 2022. L’événement coïncide également avec l’anniversaire des deux ans du lancement de la stratégie de la CAF pour le football féminin.

Liste complète des nominés : (par ordre alphabétique des associations membres)

🇩🇿✖️1

🇧🇫✖️3

🇨🇲✖️3

🇰🇲✖️1

🇨🇮✖️2

🇪🇬✖️4

🇬🇲✖️1

🇬🇳✖️1

🇲🇱✖️3

🇲🇦✖️4

🇳🇬✖️1

🇸🇳✖️5

🇹🇳✖️1

30 players from 13 countries contending to sit on the throne of African football. 👑

Your preliminary nominations for the #CAFAwards2022 Player of the Year 📝 pic.twitter.com/FZGiM7ugxP

— CAF (@CAF_Online) June 30, 2022