Manchester United : Anthony Martial en route pour le FC Barcelone ?

En quête de renforts sur le marché des transferts dans le secteur offensif, le FC Barcelone resterait particulièrement attentif à l’évolution de la situation de l’international français. Néanmoins, à Manchester United, on douterait d’un potentiel départ de Martial pour des raisons exclusivement économiques.

Selon des sources contactées par ESPN, il n’y aurait aucun réel intérêt pour Anthony Martial sur le marché des transferts.

Ce qui pousserait Manchester United à se poser des questions sur le dénouement de cette opération en raison de l’absence de courtisans prêts à mettre le prix pour une indemnité de transfert tout en assumant le salaire de l’attaquant des Red Devils.

En outre, et quand bien même un prêt soit une possibilité, l’entraîneur Ralf Rangnick refusant de conserver des joueurs ne souhaitant pas évoluer à United, les dirigeants de Manchester n’approuveraient pas non plus un départ pour une somme revue à la baisse au niveau du salaire qu’ils refuseraient de prendre en partie en charge… De quoi sérieusement refroidir le FC Barcelone ? Réponse dans les prochaines semaines…