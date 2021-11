Manchester City : très mauvaise nouvelle pour Guardiola avant d’affronter le PSG !

La perspective de voir Lionel Messi ou Karim Benzema remporter le Ballon d’or 2021 passe mal auprès de certains observateurs. J-10 avant la remise du Ballon d’or. Et à une dix jours de l’annonce du grand vainqueur, l’incertitude plane toujours quant à l’identité du joueur qui succèdera à Lionel Messi, sacré en 2019.

L’Argentin, six fois vainqueurs du trophée, compte d’ailleurs une nouvelle parmi les principaux favoris au même titre que Robert Lewandowski, Karim Benzema ou Mohamed Salah.

«C’est très ouvert cette année, a convenu Michael Owen, sacré en 2001. Bien sûr, Messi et Ronaldo ont dominé la dernière décennie. Et des deux, je pense que Messi est probablement le plus à même de remporter ce trophée, compte tenu de ses exploits avec l’Argentine et de ce premier trophée au niveau international.»

C’est un joueur époustouflant

Mais pour l’ancien joueur des Reds, Robert Lewandowski mérite bien plus de l’emporter que ses concurrents. «Lewandowski n’a pas eu de chance, l’année dernière, de voir le trophée annulé à cause du Covid. C’était le grand favori, a-t-il lancé. Cette année, il y a d’autres candidats, ne vous méprenez pas, Mo Salah a fait une belle saison, même s’il n’a rien gagné.

Jorginho, en revanche, pour Chelsea, a tout gagné. Mais je ne suis pas sûr qu’il soit potentiellement assez bon pour gagner devant des joueurs comme Lewandowski, et donc je voterai probablement pour lui.»

Tout autre vainqueur que Lewandowski poserait même un problème de légitimité aux yeux de l’ancien attaquant anglais.

«Ses statistiques sont assez impressionnantes. Il a encore beaucoup marqué cette année. Ce serait un crime absolu s’il faisait sa carrière sans gagner un Ballon d’or. C’est un joueur époustouflant», a-t-il conclu.