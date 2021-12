Manchester City : Sergio Agüero pourrait faire son retour

Après l’annonce de sa retraite mercredi dernier pour des raisons de santé, l’ex attaquant du FC Barcelone et la légende du club anglais, Sergio Agüero, s’est vu proposer plusieurs postes dans des médias.

Une sacrée page se tourne puisque le football mondial perd l’un des cinq meilleurs numéros 9 de ces dernières années avec Robert Lewandowski, Luis Suarez, Karim Benzema et Harry Kane. Aguero a enregistré 21 titres dont 6 en Premier League (2012, 2014, 2018, 2019 et 2021), la Ligue Europa 2010 (Atlético), la Copa America 2020 et les Jeux Olympiques de 2008.

Que ce soit à l’Atlético de Madrid ou à Manchester City, Sergio Agüero a marqué les 15 dernières années. Malheureusement, son histoire au FC Barcelone prend fin subitement tout comme sa carrière.

Pour le futur, le Kun s’est vu proposer des postes de consultant ou commentateur, mais il ne serait pas intéressé par cette reconversion et souhaiterait rester dans le monde du football selon les informations d’Ole.

En effet, le quotidien sportif argentin parle d’une proposition faite par son ancien club Manchester City et un poste d’ambassadeur mondial. Il ferait ainsi la promotion à l’international d’un club qu’il a connu durant une décennie (2011-2021) et dont il a marqué l’histoire en inscrivant 260 buts (meilleur buteur du club) et en remportant 15 titres, dont 5 sacres en Premier League. L’histoire de la star n’est peut être pas fini avec son club de cœur.