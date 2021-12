Manchester City : Pep Guardiola confirme un départ imminent

Irrésistible depuis le début de saison, Karim Benzema devrait devenir, dans les tout prochains mois, le meilleur buteur de l’histoire du football français. Une performance statistique parmi d’autres à venir.

Karim Benzema a (très) bien fini l’année. Un temps incertain pour le dernier match avant les fêtes, le Français s’est en effet fendu d’un doublé sur la pelouse de l’Atletic Bilbao, le Real Madrid en profitant pour l’emporter (2-1).

Deux buts inscrits en seulement sept minutes qui ont également permis à l’ancien joueur de l’OL de boucler l’exercice avec 47 buts, faisant de 2021 sa meilleure année en carrière, et de franchir également la barre des 400 buts depuis ses débuts chez les professionnels. Et le meilleur est encore à venir.

Car celui qui trône en tête du classement des meilleurs buteurs en Liga avec 15 buts et affiche 20 buts toutes compétitions confondues avec le Real Madrid cette saison, est en passe de devenir le meilleur buteur français de l’histoire. Avec désormais 401 buts au compteur, le Madrilène n’est en effet devancé que par Thierry Henry et ses 411 buts.

Mais avant de détrôner le champion du monde 1998, KB9 devrait également devenir le meilleur buteur français dans les cinq grands championnats. Alors qu’il totalise désormais 250 buts en Ligue 1 (43) et en Liga (207), il n’est plus en effet qu’à cinq unités de Bernard Lacombe, recordman tricolore en la matière avec ses 255 buts inscrits dans le championnat de France.

Raul et Di Stefano dans le viseur

Auparavant, Karim Benzema devrait également un peu plus entrer dans l’histoire du Real Madrid. Car fort de ses 299 buts inscrits sous le maillot merengue, le Lyonnais rejoindra, dès sa prochaine réalisation, les trois légendes madrilènes à 300 buts et plus avec le Real.

Et si Cristiano Ronaldo et ses 451 buts sont hors de portée, l’avant-centre tricolore peut même espérer, à terme, dépasser Alfredo Di Stefano (308) et Raul (323) et donc devenir le deuxième meilleur buteur de l’histoire de la Casa Bianca. Avec ses 207 buts en Liga, il peut d’ailleurs également lorgner les marques des deux hommes qui affichent respectivement 216 et 228 buts dans le championnat.

Au Real depuis 2009, Karim Benzema, qui compte 582 apparitions sous le maillot merengue, devrait par ailleurs franchir la barre des 600 matches avec le Real Madrid et ainsi dépasser Gento (600) et Fernando Hierro (601) pour devenir le sixième joueur le plus capé de l’histoire du club, seulement devancé par Raul, Casillas, Sanchis, Ramos et Santillana.