Manchester City a pris sa décision concernant Neymar

Le rappeur a fait une publication marquante, après avoir critiqué Kim Kardashian et Kris Jenner. Kanye West tourne sans filtre sur Instagram. Le rappeur a de nouveau commencé à attaquer Kim Kardashian pour la question de la garde de leurs enfants.

Les premiers commentaires sur son retour sur Instagram étaient dirigés contre Gap, pour avoir copié les designs Yeezy Gap x Balenciaga, et Adidas, pour avoir prétendument pris des décisions de conception sans son consentement. Mais ce jeudi, ses critiques visaient son ex-compagne et sa mère, Kris Jenner.

La matriarche du clan Kardashian Jenner est accusée d’avoir laissé l’ex de Pete Davidson et Kylie Jenner faire partie du magazine Playboy. Cela l’a amené à avouer que «le porno a détruit ma famille. Je fais face à la dépendance qu’Instagram promeut». Il a ensuite averti: «Je ne laisserai pas cela arriver à Northy et Chicago.»

Dans un autre post, Kanye West a partagé un échange de messages, apparemment avec Kim Kardashian, dans lequel son ex-compagne transmet la demande de sa mère de ne pas la mentionner dans ses commentaires.

Mais le rappeur revient dans la mêlée avec son idée que ses enfants «ne feront pas de playboy et de sex tapes». Ensuite, je défie la famille Kardashian de parler à leurs amis «Clinton» de la poursuite de lui.

Dans cette bataille contre Kim Kardashian et sa mère pour la garde de leurs enfants, Kanye West a notamment lancé un appel aux couples et ex-partenaires des sœurs Kardashian-Jenner.

Ye a appelé Tristan Thompson, Travis Scott et Scott Disick ses «autres donneurs de sperme» et leur a demandé d’unir leurs forces.

Le rappeur a également déclaré dans un autre post que «je suis évidemment confronté à des guerres aux plus hauts niveaux de contrôle et de discrimination en fonction du niveau auquel j’opère».