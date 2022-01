«Man Utd doit virer Cristiano Ronaldo, le club… je suis sérieux»

Signé lors du marché des transferts de l’été, Cristiano Ronaldo a désormais inscrit 14 buts et a délivré trois passes décisives en 21 apparitions avec Manchester United. Toutefois, cela ne suffit pas à convaincre tout le monde, comme c’est le cas de Perry Groves.

Interrogé à la radio britannique talkSPORT, l’ancien attaquant, qui a joué à Arsenal entre 1986 et 1993, a assuré que s’il avait été à la place de Ralf Rangnick, il aurait abandonné l’international portugais depuis longtemps.

«Je ferais en sorte que Cristiano Ronaldo ne soit pas là. Je le virerais, parce qu’il va être plus grand que n’importe quel manager entrant. Disons que Pochettino arrive. Il va être plus grand que lui, et vous ne pouvez pas avoir un joueur qui est plus grand qu’un entraîneur», a-t-il répliqué.

«Ronaldo continuera à marquer des buts, mais si vous voulez progresser et appliquer un style de jeu moderne, pressant et énergique, cela ne s’applique pas à Ronaldo», a ajouté Perry Groves, qui a accusé le Red Devils d‘«arrogant».

«Ils ont pensé ‘Nous sommes United et nous pouvons signer les meilleurs joueurs’. Ils n’avaient pas besoin de Jadon Sancho. Ils n’avaient pas besoin de Ronaldo, c’était juste une signature de vanité. Ils ont toutes les pièces du puzzle, mais aucune ne s’emboîte», a-t-il fait remarquer.