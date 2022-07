Man United : Ten Hag interdit la consommation d’alcool

Pour cette période estivale, Manchester United ne verra pas Frenkie De Jong dans son effectif. Selon Daily Mail, le néerlandais n’a aucun intérêt à rejoindre les Red Devils car il n’aime pas la ville et pense que le club est géré de manière erratique, selon un nouveau rapport en Espagne.

United a conclu un accord de 71,5 millions de livres sterling avec Barcelone, mais les problèmes entourant une somme de 17 millions de livres sterling de salaires différés et de primes dues au milieu de terrain ont bloqué tout mouvement. Le quotidien Sport a affirmé que De Jong n’avait absolument aucun intérêt à se rendre à Old Trafford cet été et préférerait se rendre à Chelsea s’il était expulsé de Barcelone pour un transfert en Premier League.

De Jong ne veut pas quitter Barcelone mais les géants catalans doivent le retirer de la masse salariale afin d’enregistrer leurs nouvelles recrues qui incluent Robert Lewandowski, Raphinha, Franck Kessie et Andreas Christensen. Bien que De Jong hésite à accepter d’être expulsé de Barcelone, son club de rêve, il a été rapporté que ce serait Chelsea, et non Manchester United, qui serait son choix en Angleterre.

Il n’est pas fermé à l’idée de rejoindre Stamford Bridge étant donné que Chelsea participera à la Ligue des champions. De plus, De Jong apprécie le projet et la structure en cours de construction sous le nouveau propriétaire Todd Boehly. Londres est également considérée comme une ville très attrayante pour De Jong et sa fiancée Mikky Kiemeney. Le Bayern Munich est un autre point d’atterrissage qui plairait à De Jong, prétend-on. Son ancien coéquipier et ami proche Matthijs de Ligt vient de rejoindre l’équipe de Bundesliga pour un contrat jusqu’en 2027.