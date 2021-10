Man United : Rooney prend la défense d’Ole Gunnar Solskjaer

Dans une interview avec la chaîne YouTube Fui Clear, l’international brésilien Neymar Jr a répondu à ses détracteurs qui le critique pour sa vie personnelle et sa forme.

L’attaquant a supposé qu’il était mature, mais qu’il continuerait à vivre sa vie et qu’il ne devrait être jugé que par ce qu’il fait sur le terrain et non par les parties auxquelles il se rend.

«J’ai fait beaucoup d’erreurs et si j’en avais l’opportunité je changerais beaucoup de choses, évidemment j’aurais d’autres attitudes. Mais la maturité arrive, ça ne veut pas dire qu’à 30 ans il est mature», a déclaré l’attaquant, dans une interview à la chaîne YouTube Fui Clear.

Neymar en a aussi marre des critiques qui entourent sa forme : «Je parle de respect, parce que les gens disent : Neymar ne prend pas soin de lui, Neymar est ceci, Neymar est cela. Comment quelqu’un peut-il avoir 12 ans au sommet sans prendre soin de lui-même ? Je ne peux pas comprendre.»

«Je sais prendre soin de moi, j’ai un kiné, une forme physique pratiquement 24h avec moi. Pour quelle raison? Pour rien? Suis-je toujours aux soirées ? Je pars quand je peux. Je sors quand c’est possible, quand je sais que je n’ai pas d’entraînement le lendemain. Je n’arrêterai rien. Quel est le problème? Ils doivent me juger sur ce que je fais sur le terrain, là je les laisse parler, mais en dehors du terrain…»