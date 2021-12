Man United rentre dans la course pour Antonio Rudiger

L’ex-international Ivoirien Didier Drogba, enchaîne les bonnes nouvelles en ce moment. Après avoir été sollicité pour présenter la cérémonie du Ballon d’Or, la star vient de rejoindre un autre projet d’envergure.

Lire aussi : Côte d’Ivoire : le frère de Didier Drogba fait une annonce sur son avenir

En effet, il vient de rejoindre la FIFA dans une campagne d’envergure internationale pour appeler au travail d’équipe et à l’unité pour assurer des règles du jeu pour un accès équitable aux vaccins, traitements et des test Covid.

Dans un tweet, l’ex capitaine des Éléphants de Côte d’Ivoire a montré sa fierté de rejoindre un tel projet. «Je suis heureux de rejoindre WHO, FIFA & Qatari, AC Together campagne pour appeler au travail d’équipe et à l’unité pour assurer des règles du jeu équitables pour un accès équitable aux vaccins, traitements et tests COVID19.», a-t-il annoncé.

I am pleased to join @WHO, @FIFA & Qatari #ACTogether campaign to call for teamwork & unity to ensure a level playing field for equitable access to #COVID19 vaccines, treatments & tests. #HealthforAll

— Didier Drogba (@didierdrogba) December 10, 2021