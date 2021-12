Man United : mauvaise nouvelle pour Cristiano Ronaldo

Leo Messi a réalisé lundi l’exploit de recevoir le septième Ballon d’Or, s’éloignant définitivement de Cristiano Ronaldo, qui était même sorti du podium.

Dans une interview accordée au magazine qui décerne le prix, France Football , le joueur du Paris Saint-Germain a évoqué, bien entendu, la rivalité de plusieurs années avec le Portugais, qui vient de franchir la barre des 800 buts inscrits.

«J’ai toujours voulu me dépasser et ne pas regarder ce que faisaient les autres. Avec Cristiano j’ai tenu une compétition pendant des années dans le même championnat. Cela a été merveilleux et nous a aidés à grandir dans notre carrière. Mais sans se regarder. Je voulais juste me surpasser pour être le meilleur et pas meilleur que les autres», a-t-il déclaré.

Il y a une autre comparaison inévitable, mais avec Maradona. «Je ne me suis jamais comparé à Diego, mais certaines critiques m’ont dérangé par le passé. Pour être honnête, j’ai connu des mauvais moments en équipe nationale, mais pas pour ces raisons. Je suis souvent en colère contre les critiques, mais ils restent dans les bains publics. Ils doivent rester là, en privé», a-t-il ajouté.

Et que pensez-vous quand vous êtes considéré comme le meilleur de l’histoire ? : «Je n’ai jamais dit que je suis le meilleur de l’histoire, et je n’essaie pas non plus d’avoir cette idée. Pour moi, être considéré comme l’un des meilleurs est plus que suffisant. C’est quelque chose qui ne m’intéresse pas, ça ne change pas que je sois considéré comme le meilleur ou pas. Et je n’ai jamais voulu l’être».