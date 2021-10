Man United – Liverpool : voici les compos probables du choc

C’est le derby de la journée en Angleterre. Un grand match qui oppose Manchester United à Liverpool au stade Old Trafford les Reds à partir de 16h30. Découvrez les compositions probables du match.

Manchester United, 6e de la Premier League aura une tâche ardue à livrer contre l’équipe de Liverpool qui est intenable pour le moment. La formation dirigée par Ole Gunnar Solskjær n’a plus gagné en championnat depuis plus un certain moment tandis que Liverpool est invaincu cette saison avec 5 victoires, 3 nuls. Cristiano Ronaldo face à Mohamed Salah sera un beau spectacle pour les supporters férus du football.

La compo probable de Manchester United (en 4-2-3-1) :

De Gea – Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw – McTominay, Pogba – Greenwood (ou Sancho), Fernandes, Rashford – Ronaldo.

La compo probable de Liverpool (en 4-3-3) :

Alisson – Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson – Henderson, Fabinho, Milner (ou Keita) – Salah, Firmino, Mané.