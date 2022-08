Man United : Erik Ten Hag ne tolère pas l’attitude de Cristiano Ronaldo

S’adressant au media néerlandais AD, le manager de Manchester United Erik Ten Hag n’a pas du tout apprécié le comportement de Cristiano Ronaldo lors du match contre le Rayo Vallecano.

Au milieu des polémiques qui tournent autour de son départ, Cristiano Ronaldo en rajoute un autre sujet bouillant. Il s’agit de son départ du stade le samedi dernier lors du match amical contre le Rayo Vallecano. L’attaquant portugais a été remplacé par Erik Ten Hag à la pause. Au lieu de rejoindre les vestiaires, Cristiano Ronaldo a préféré quitter le stade sans prévenir ses dirigeants.

Il était parti accompagner de son compatriote Diogo Dalot. Ce comportement n’a pas du tout été apprécié par Ten Hag qui s’est exprimé au média néerlandais AD. «Je ne tolère certainement pas cela. C’est inacceptable. Pour tout le monde. Nous sommes une équipe et vous devez rester jusqu’à la fin», a déclaré l’entraîneur néerlandais. Ses déclarations ont été relayées par Fabrizio Romano.

